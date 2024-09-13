«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Турции в ближайшие три сезона

«Матч ТВ» приобрел эксклюзивные права на показ турецкой Суперлиги.

Срок действия контракта – три ближайших сезона.

Ближайшая трансляция запланирована на 15 сентября на канале «Матч! Футбол 2». В 19:55 покажут игру «Трабзонспор » – «Бешикташ ».

«Турецкая Суперлига это, наверное, самый эмоциональный и зажигательный чемпионат по футболу в Европе, матчи которого всегда интересно смотреть из-за страсти, с которой играют футболисты и атмосферы на стадионах.

К тому же в этом году в Турции собралось много суперзвезд, начиная от Виктора Осимхена , перебравшегося из «Наполи» в «Галатасарай », Мауро Икарди или Чиро Иммобиле и заканчивая хорошо знакомыми нам по играм в РПЛ Бахтиером Зайнутдиновым и Себастьяном Шиманьским.

В России любят турецкий футбол, мы в этом убедились еще раз, когда в прошлом году «Фенербахче» приехал на организованный нами предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. Поэтому мы рады, что сможем показывать лучшие игры Суперлиги на наших каналах и увеличим наш пакет футбольных чемпионатов на тематических каналах», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Сербии. Контракт – на 3 года