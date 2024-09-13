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«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Турции в ближайшие три сезона

«Матч ТВ» приобрел эксклюзивные права на показ турецкой Суперлиги.

Срок действия контракта – три ближайших сезона.

Ближайшая трансляция запланирована на 15 сентября на канале «Матч! Футбол 2». В 19:55 покажут игру «Трабзонспор» – «Бешикташ».

«Турецкая Суперлига  это, наверное, самый эмоциональный и зажигательный чемпионат по футболу в Европе, матчи которого всегда интересно смотреть из-за страсти, с которой играют футболисты и атмосферы на стадионах.

К тому же в этом году в Турции собралось много суперзвезд, начиная от Виктора Осимхена, перебравшегося из «Наполи» в «Галатасарай», Мауро Икарди или Чиро Иммобиле и заканчивая хорошо знакомыми нам по играм в РПЛ Бахтиером Зайнутдиновым и Себастьяном Шиманьским.

В России любят турецкий футбол, мы в этом убедились еще раз, когда в прошлом году «Фенербахче» приехал на организованный нами предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. Поэтому мы рады, что сможем показывать лучшие игры Суперлиги на наших каналах и увеличим наш пакет футбольных чемпионатов на тематических каналах», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Сербии. Контракт – на 3 года

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoБешикташ
logoГалатасарай
logoТрабзонспор
logoвысшая лига Турция
телевидение
logoМауро Икарди
logoИстанбул
logoЧиро Иммобиле
Александр Тащин
logoМатч ТВ
logoВиктор Осимхен
logoБахтиер Зайнутдинов
logoСебастьян Шиманьски
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