«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Турции в ближайшие три сезона
Срок действия контракта – три ближайших сезона.
Ближайшая трансляция запланирована на 15 сентября на канале «Матч! Футбол 2». В 19:55 покажут игру «Трабзонспор» – «Бешикташ».
«Турецкая Суперлига это, наверное, самый эмоциональный и зажигательный чемпионат по футболу в Европе, матчи которого всегда интересно смотреть из-за страсти, с которой играют футболисты и атмосферы на стадионах.
К тому же в этом году в Турции собралось много суперзвезд, начиная от Виктора Осимхена, перебравшегося из «Наполи» в «Галатасарай», Мауро Икарди или Чиро Иммобиле и заканчивая хорошо знакомыми нам по играм в РПЛ Бахтиером Зайнутдиновым и Себастьяном Шиманьским.
В России любят турецкий футбол, мы в этом убедились еще раз, когда в прошлом году «Фенербахче» приехал на организованный нами предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. Поэтому мы рады, что сможем показывать лучшие игры Суперлиги на наших каналах и увеличим наш пакет футбольных чемпионатов на тематических каналах», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Сербии. Контракт – на 3 года
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