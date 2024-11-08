Совет директоров «Барсы» проголосовал за ратификацию контракта с Nike на 140 млн евро в год

«Барселона» и Nike стали ближе к продлению контракта.

Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, в пятницу состоялось заседание совета директоров, на котором его члены проголосовали за ратификацию соглашения с Nike , существовавшего в устной форме.

Сообщалось , что «блауграна» заключит с компанией договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон.