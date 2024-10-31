«Барса» опасается, что не сможет зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора с января. Доходы от сделок с Nike и Libero могут задержаться

«Барселона» может не суметь зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора с января.

Оба игрока были зарегистрированы в Профессиональной футбольной лиге до 31 декабря из-за длительного отсутствия Андреаса Кристенсена по причине травмы.

Как сообщает Diario Sport, технический секретариат клуба обеспокоен ​​приближением открытия зимнего трансферного окна и отсутствием какого-либо решения о дальнейшей регистрации футболистов. Кристенсену, который находится на заключительной стадии восстановления, ранее так же обещали, что он будет зарегистрирован в январе.

Однако экономические прогнозы не столь позитивны, как ожидалось. Одним из финансовых решений должен был стать новый контракт клуба с Nike , но скорее всего, подписание случится не раньше января. Кроме того, каталонцам не удается уладить ситуацию с фондом Libero, задолжавшим выплату в 60 миллионов евро.

Есть вероятность, что «Барселона » сможет зарегистрировать в январе либо Ольмо, либо Кристенсена.