Мостовой о новом контракте Кордобы: «Джон помог бы «Спартаку» стать чемпионом. Он лучший форвард РПЛ, «Краснодар» все правильно сделал»
Ранее колумбийский форвард подписал соглашение до 2027 года с «Краснодаром».
«Нападающего лучше Кордобы в РПЛ нет. Тут и опыт, и умение цепляться за верховые мячи, и скорость. Кордоба постоянно оказывает давление на оборону соперников. Голевое чутье у него тоже на высочайшем уровне.
Сорвавшийся трансфер в «Спартак»? Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом, повысил бы шансы точно. Именно такого игрока у красно-белых и нет.
«Краснодар» все правильно сделал, потому что Кордоба – один из лучших игроков чемпионата России, лучший нападающий РПЛ.
Конечно, теперь у них больше шансов на чемпионство, потому что он останется в команде», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий