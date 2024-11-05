Мостовой о новом контракте Кордобы: «Джон помог бы «Спартаку» стать чемпионом. Он лучший форвард РПЛ, «Краснодар» все правильно сделал»

Александр Мостовой высказался о новом контракте Джона Кордобы.

Ранее колумбийский форвард подписал соглашение до 2027 года с «Краснодаром».

«Нападающего лучше Кордобы в РПЛ нет. Тут и опыт, и умение цепляться за верховые мячи, и скорость. Кордоба постоянно оказывает давление на оборону соперников. Голевое чутье у него тоже на высочайшем уровне.

Сорвавшийся трансфер в «Спартак»? Кордоба помог бы «Спартаку » стать чемпионом, повысил бы шансы точно. Именно такого игрока у красно-белых и нет.

«Краснодар » все правильно сделал, потому что Кордоба – один из лучших игроков чемпионата России, лучший нападающий РПЛ.

Конечно, теперь у них больше шансов на чемпионство, потому что он останется в команде», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой .

Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)