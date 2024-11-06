Семин о Кордобе: «Он украшает РПЛ и является ее лучшим игроком на сегодня. Продление контракта – большой успех «Краснодара»

Юрий Семин назвал Джона Кордобу лучшим игроком Мир РПЛ.

31-летний колумбийский нападающий продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.

В текущем сезоне Кордоба набрал 12 (8+4) очков по системе «гол+пас» в 10 матчах в лиге.

«Продление контракта с Кордобой – большой успех руководителей «Краснодара ». Это футболист, который украшает нашу лигу и является лучшим игроком чемпионата на сегодняшний день.

Болельщики будут рады видеть таких футболистов, как Кордоба. Если бы таких исполнителей было больше, наш чемпионат был бы более качественный», – сказал бывший тренер «Локомотива».