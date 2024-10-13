Властимил Петржела: «Пиво создано для футбола, его обязаны разрешить продавать на стадионах РПЛ. Клубы теряют большие деньги из-за запрета»
Властимил Петржела считает, что пиво должно вернуться на стадионы Мир РПЛ.
Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.
«Пиво создано для футбола. Нет ничего плохого в том, что прийти на стадион вместе с друзьями и немного выпить, поддерживая любимую команду.
Пиво обязаны разрешить продавать на стадионах РПЛ. К тому же, клубы теряют большие деньги из-за запрета на рекламу и продажу пива», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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