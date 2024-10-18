Борис Ротенберг о пиве на стадионах: «Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, было бы лучше, если бы люди могли отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива»
Борис Ротенберг высказался о возвращения пива на стадионы.
Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.
– Последние годы ведется дискуссия о возможном возвращения пива на стадионы. Какое ваше мнение?
– Я считаю, что это нормально, но во всем должна быть мера и культура. Зрителей больше будет приходить, это правда. Хотя не мне это решать.
Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, конечно, было бы лучше, если бы люди могли приходить и отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива, – сказал президент «Сочи».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости