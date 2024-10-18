Борис Ротенберг о пиве на стадионах: «Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, было бы лучше, если бы люди могли отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива»

Борис Ротенберг высказался о возвращения пива на стадионы.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

– Последние годы ведется дискуссия о возможном возвращения пива на стадионы. Какое ваше мнение?

– Я считаю, что это нормально, но во всем должна быть мера и культура. Зрителей больше будет приходить, это правда. Хотя не мне это решать.

Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, конечно, было бы лучше, если бы люди могли приходить и отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива, – сказал президент «Сочи ».