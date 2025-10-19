Адиев об 1:1 с «Оренбургом»: «Результат закономерен. «Крыльям» надо прибавлять. Есть отрезки, где мы выпадали»

Магомед Адиев оценил ничью с «Оренбургом» (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ.

— Обе команды хотели большего, но получилась ничья. Придется принять такой результат. В какой‑то мере результат закономерен.

— Джокер Игнатенко сработал (форвард вышел на замену и сравнял счет на 85-й минуте – Спортс”)?

— Получается, что да. Тот ход, который мы сделали, удался.

— Не совсем довольны игрой?

— Конечно, надо прибавлять. Есть отрезки, где мы выпадали, — сказал тренер «Крыльев Советов ».