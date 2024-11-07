Нигматуллин о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Кержакова вызвать, может, чтобы улучшил свой результат. Это не место для искусственных рекордов»

Руслан Нигматуллин высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в сборную.

Ранее форвард «Акрона » заявил : «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым , у обоих по 30 голов.

«Сборная России – это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов.

Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.