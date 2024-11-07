Нигматуллин о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Кержакова вызвать, может, чтобы улучшил свой результат. Это не место для искусственных рекордов»
Руслан Нигматуллин высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в сборную.
Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».
Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.
«Сборная России – это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов.
Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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