  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нигматуллин о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Кержакова вызвать, может, чтобы улучшил свой результат. Это не место для искусственных рекордов»
6

Нигматуллин о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Кержакова вызвать, может, чтобы улучшил свой результат. Это не место для искусственных рекордов»

Руслан Нигматуллин высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в сборную.

Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.

«Сборная России – это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов.

Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoСборная России по футболу
logoРуслан Нигматуллин
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы «хайп здорового человека». Он самый популярный игрок страны – и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей игрой»
13сегодня, 16:59
Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»
16сегодня, 16:21
Семин о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Искусственно рекорды не ставят. Для этого должны быть основания. Нужен будет – вызовут»
11сегодня, 12:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дешам сказал Мбаппе, что решил не вызывать его в сборную в ноябре, чтобы «защитить». Тренер Франции надеется, что капитан наберет лучшую форму к марту
4 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – ПАОК. 1:0 – Диалло забил с паса Бруну на 50-й. Онлайн-трансляция
136 минут назадLive
«Челси» – «Ноа» . 6:0 – Мудрик забил, у Феликса дубль, у Энцо 3 ассиста. Онлайн-трансляция
117 минут назадLive
Фанаты «Маккаби» Тель-Авив сорвали и сожгли флаг Палестины и подрались с таксистами в Амстердаме перед игрой с «Аяксом»
220 минут назад
Мудрик забил «Ноа» дальним ударом в девятку. У вингера «Челси» 2 гола и 3 ассиста в 5 матчах Лиги конференций
529 минут назад
«Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут. У Энцо 3 ассиста, Феликс сделал дубль, Мудрик забил, у воспитанника «Барсы» Гиу 1-й мяч за лондонцев
1334 минуты назад
«Краснодар» не чемпионская команда, нет уверенности в себе. «Локо» и «Зенит» сместят его с 1-го места, и не забывайте про ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Джанашия про Мир РПЛ
2351 минуту назад
Льорис о «Тоттенхэме»: «За 4 дня до финала Леви вручил нам роскошные часы с гравировкой: «Финалист ЛЧ-2019». После поражения я думал: действительно ли клуб хочет побеждать?»
1053 минуты назад
Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Поздравляю Трампа с избранием на пост президента США»
14сегодня, 20:16
Лига Европы. «МЮ» принимает ПАОК Оздоева и Чалова, «Лацио» играет с «Порту», «Галатасарай» победил «Тоттенхэм»
76сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Талалаеве: «Сколько команд он зарезал? Три вылетели в ФНЛ. Чем он хвастается? В «Химках» не остался, ничего не говорит, это трусость»
1 минуту назад
«Челси» впервые с 1971 года забил 6 голов за 1-й тайм еврокубкового матча
18 минут назад
«МЮ» отложил вопрос со стадионом до лета. Клуб ждет решения городских властей о передаче земли и выделении финансирования
224 минуты назад
Коло-Муани интересен клубам АПЛ и Бундеслиги. «ПСЖ» может расстаться с ним зимой – аренда с опцией выкупа подошла бы
239 минут назад
Мартинс работает в общей группе «Спартака» с ограничениями, Зобнин не тренируется. Ближайший матч – с «Акроном»
358 минут назад
Рязанцев о переходе в «Зенит»: «План был такой: через клуб попасть в сборную, а потом уехать в Европу. Не получилось»
9сегодня, 20:01
Попов о руководителях клубов: «Они не из футбола, посторонние: из «Газпрома», «Лукойла», менеджеры, бухгалтеры. Главное – набить кошелек. И посмотрите на Европу – все бывшие игроки»
3сегодня, 19:59
Галлас об «Арсенале»: «Если играть как с «Ньюкаслом», можно стать 6-м. Нельзя все списывать на травму Эдегора, ты не претендент на титул, если не можешь показать свой футбол без одного игрока»
1сегодня, 19:54
«Крен в «Зените» в сторону иностранцев многих не радует, грустно, что теперь в составе может выйти только один российский игрок». Александр Горшков о паспорте РФ Сантоса
4сегодня, 19:46
Чемпионат Италии. «Дженоа» принимает «Комо», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
2сегодня, 19:45Live