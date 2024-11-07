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Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»

Тренеры сборной России высказались о невызове Артема Дзюбы .

Ранее 36-летний форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной». Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.

Николай Писарев и Юрий Никифоров высказалась на данную тему в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

 Писарев: В опубликованном списке возможны замены, если будут какие-то травмы.

– Почему не вызвали Дзюбу?

Писарев: Валерий Георгиевич же объявил, что футболистов старше 30-ти не берем.

Никифоров: Мы не Книга рекордов Гиннесса или какая-то другая книга по рекордам.

Артем – прекрасный футболист, я всегда к нему относился хорошо, но Георгиевич объявил давно уже: «В данной ситуации футболисты после 30 лет не вызываются.

– Почему на один матч нельзя вызвать?

Никифоров: Зачем? Объясните смысл.

– Сделать прощальный матч, не только для Дзюбы.

Писарев: Это клуб должен делать.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoНиколай Писарев
рекорды
logoЮрий Никифоров
logoАкрон
Это футбол, брат!
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