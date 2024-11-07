Депутат Свищев о готовности Дзюбы сыграть с Брунеем: «Почему бы не дать ему возможность поставить рекорд? Вызов Артема привлек бы внимание болельщиков»

Дмитрий Свищев прокомментировал слова Артема Дзюбы о сборной России.

Ранее нападающий «Акрона » заявил , что поехал бы на матч с Брунеем, если бы его вызвали: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол».

«Почему бы не дать возможность Артему проявить себя и поставить рекорд? Вызов Дзюбы в сборную России создал бы дополнительный информационный повод и привлек бы внимание болельщиков к матчам с командами Брунея и Сирии . Это было бы интересно», – сказал депутат Госдумы.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.