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  • Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы «хайп здорового человека». Он самый популярный игрок страны – и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей игрой»
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Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы «хайп здорового человека». Он самый популярный игрок страны – и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей игрой»

Дмитрий Губерниев хотел бы видеть Артема Дзюбу в сборной России.

«Сейчас любой блестящий инфоповод, связанный со сборной, – это благо. Не хочу никого обидеть, но команда играет с не самыми сильными соперниками. Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам.

Решение в любом случае за тренерским штабом, но на месте Валерия Карпина я бы вообще не думал, вызывать или нет. Не люблю слово «хайп», но это действительно был бы «хайп здорового человека».

Это самый популярный футболист страны, можно сослаться на опрос ВЦИОМ. Не Акинфеев или Аршавин, который давно закончил, а именно Артем. И это на фоне падения интереса к футболу. Надо на этом играть.

Тем более Дзюба заслужил приглашение своей игрой, он здорово смотрелся в матчах за «Акрон». Поэтому не надо даже думать – надо вызывать Артема, выпускать и кайфовать всем. Хочу обратиться через ваше издание к Валерию Георгиевичу с этим призывом», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
logoАртем Дзюба
logoИгорь Акинфеев
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Губерниев
logoАкрон
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