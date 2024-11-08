У «Динамо» Киев 4 поражения подряд без забитых голов в ЛЕ – 0:10. Команда не побеждает 16 матчей кряду на групповом этапе еврокубков

Киевское «Динамо» потерпело 4 подряд поражения в Лиге Европы УЕФА.

Команда под руководством Александра Шовковского проиграла «Ференцварошу » со счетом 0:4. Киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве – был удален защитник Владислав Дубинчак.

Таким образом, киевское «Динамо» проиграло 4 матча подряд в Лиге Европы , не забив ни одного гола.

Кроме того, бело-синие не побеждают 16 матчей подряд на групповом этапе еврокубков.

В последний раз «Динамо » обыгрывало «Ференцварош» (1:0) в Лиге чемпионов в 2020 году.