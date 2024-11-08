У «Динамо» Киев 4 поражения подряд без забитых голов в ЛЕ – 0:10. Команда не побеждает 16 матчей кряду на групповом этапе еврокубков
Киевское «Динамо» потерпело 4 подряд поражения в Лиге Европы УЕФА.
Команда под руководством Александра Шовковского проиграла «Ференцварошу» со счетом 0:4. Киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве – был удален защитник Владислав Дубинчак.
Таким образом, киевское «Динамо» проиграло 4 матча подряд в Лиге Европы, не забив ни одного гола.
Кроме того, бело-синие не побеждают 16 матчей подряд на групповом этапе еврокубков.
В последний раз «Динамо» обыгрывало «Ференцварош» (1:0) в Лиге чемпионов в 2020 году.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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