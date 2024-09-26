«Динамо» Киев не побеждает 13 матчей подряд на групповом этапе еврокубков
Киевское «Динамо» 13 матчей подряд не может выиграть в группе в еврокубках.
Вчера «Динамо» под руководством Александра Шовковского в домашнем матче крупно проиграло «Лацио» (0:3) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
Для киевского клуба эта игра стала 13-й подряд в рамках группового этапа еврокубков без побед. В последний раз «Динамо» обыгрывало «Ференцварош» (1:0) в Лиге чемпионов в 2020 году.
После этого бело-синие 1 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли в Лиге чемпионов-2021/22 и с аналогичным результатом завершили сезон-2022/23 в Лиге Европы.
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