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  • «Порту» – фаворит ЛЕ по версии Opta. «Атлетик» – 2-й, «Славия» выше «МЮ», «Ромы» и «Фенербахче»
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«Порту» – фаворит ЛЕ по версии Opta. «Атлетик» – 2-й, «Славия» выше «МЮ», «Ромы» и «Фенербахче»

У «Манчестер Юнайтед» не самые большие шансы выиграть Лигу Европы.

Согласно подсчетам суперкомпьютера Opta Sports, манкунианцы лишь шестые в списке претендентов на трофей. Вероятность их победы – 7,1%.

В топ-10 вошли:

1. «Порту» – 17,8%.

2. «Атлетик» – 10,9%.

3. «Славия» Прага – 9,6%.

4. «Тоттенхэм» – 8,6%.

5. «Рома» – 8,2%.

6. «Манчестер Юнайтед» – 7,1%.

7. «Лацио» – 6,1%.

8. «Галатасарай» – 5,2%.

9-10. «Реал Сосьедад» – 3,6%.

9-10. «Айнтрахт» – 3,6%.

«Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью, занял 11-е место (3,1%), ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, идет 15-м (1,2%). Самые низкие шансы – у киевского «Динамо», «Ференцвароша» и «Лудогорца» (0,1%).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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