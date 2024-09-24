«Порту» – фаворит ЛЕ по версии Opta. «Атлетик» – 2-й, «Славия» выше «МЮ», «Ромы» и «Фенербахче»
У «Манчестер Юнайтед» не самые большие шансы выиграть Лигу Европы.
Согласно подсчетам суперкомпьютера Opta Sports, манкунианцы лишь шестые в списке претендентов на трофей. Вероятность их победы – 7,1%.
В топ-10 вошли:
1. «Порту» – 17,8%.
2. «Атлетик» – 10,9%.
3. «Славия» Прага – 9,6%.
4. «Тоттенхэм» – 8,6%.
5. «Рома» – 8,2%.
6. «Манчестер Юнайтед» – 7,1%.
7. «Лацио» – 6,1%.
8. «Галатасарай» – 5,2%.
9-10. «Реал Сосьедад» – 3,6%.
9-10. «Айнтрахт» – 3,6%.
«Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью, занял 11-е место (3,1%), ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, идет 15-м (1,2%). Самые низкие шансы – у киевского «Динамо», «Ференцвароша» и «Лудогорца» (0,1%).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости