«Челси» забил 16 голов за 3 матча в Лиге конференций. Лондонцы победили «Ноа» из Еревана – 8:0
«Челси» забил 16 голов за 3 матча общего этапа Лиги конференций.
Команда под руководством Энцо Марески обыграла «Ноа» со счетом 8:0.
Таким образом, игроки «Челси» забили 16 голов в 3 матчах в Лиге конференций, пропустив 3 мяча.
Ранее лондонский клуб на выезде победил «Панатинаикос» (4:1) и дома обыграл «Гент» (4:2).
«Челси» набрал 9 очков и занимает 1-е место в таблице.
«Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут. У Энцо 3 ассиста, Феликс сделал дубль, Мудрик забил, у воспитанника «Барсы» Гиу 1-й мяч за лондонцев
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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