Мудрик забил «Ноа» дальним ударом в девятку. У вингера «Челси» 2 гола и 3 ассиста в 5 матчах Лиги конференций
Михаил Мудрик сделал пятое результативное действие в Лиге конференций.
Вингер «Челси» забил «Ноа» после передачи Кристофера Нкунку на 39-й минуте. Он нанес удар из-за пределов штрафной площади и попал в девятку.
Украинец принял участие в пяти играх в ЛК. Он забил два мяча и отметился тремя голевыми передачами.
Также в этом сезоне на счету Мудрика есть один ассист в Кубке лиги. Результативных действий в АПЛ пока нет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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