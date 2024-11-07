Мудрик забил «Ноа» дальним ударом в девятку. У вингера «Челси» 2 гола и 3 ассиста в 5 матчах Лиги конференций

Михаил Мудрик сделал пятое результативное действие в Лиге конференций.

Вингер «Челси » забил «Ноа» после передачи Кристофера Нкунку на 39-й минуте. Он нанес удар из-за пределов штрафной площади и попал в девятку.

Украинец принял участие в пяти играх в ЛК. Он забил два мяча и отметился тремя голевыми передачами.

Также в этом сезоне на счету Мудрика есть один ассист в Кубке лиги. Результативных действий в АПЛ пока нет.