«Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут. У Энцо 3 ассиста, Феликс сделал дубль, Мудрик забил, у воспитанника «Барсы» Гиу 1-й мяч за лондонцев

«Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут в матче 3-го тура Лиги конференций.

Команда под руководством Энцо Марески принимает клуб из Еревана (4:0 , первый тайм).

В этом матче первый гол в составе лондонской команды забил воспитанник «Барселоны» Марк Гиу .

Также отличились защитники Тосин Адарабиойо , Аксель Дисаси и хавбеки Жоау Феликс (дубль) и Михаил Мудрик .

Все шесть голов уместились в отрезок с 12-й по 41-ю минуту.

Полузащитник Энцо Фернандес отметился 3 голевыми пасами.