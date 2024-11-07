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  • «Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут. У Энцо 3 ассиста, Феликс сделал дубль, Мудрик забил, у воспитанника «Барсы» Гиу 1-й мяч за лондонцев
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«Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут. У Энцо 3 ассиста, Феликс сделал дубль, Мудрик забил, у воспитанника «Барсы» Гиу 1-й мяч за лондонцев

«Челси» забил «Ноа» 6 голов за 29 минут в матче 3-го тура Лиги конференций.

Команда под руководством Энцо Марески принимает клуб из Еревана (4:0, первый тайм). 

В этом матче первый гол в составе лондонской команды забил воспитанник «Барселоны» Марк Гиу.

Также отличились защитники Тосин Адарабиойо, Аксель Дисаси и хавбеки Жоау Феликс (дубль) и Михаил Мудрик.

Все шесть голов уместились в отрезок с 12-й по 41-ю минуту.

Полузащитник Энцо Фернандес отметился 3 голевыми пасами. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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