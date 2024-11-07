«Челси» впервые с 1971 года забил 6 голов за 1-й тайм еврокубкового матча

«Челси» больше 50 лет не забивал в еврокубках столько, сколько в ворота «Ноа».

Команда Энцо Марески шесть раз поразила ворота команды из Армении в первом тайме матча Лиги конференций.

В последний раз «синие» отмечались таким количеством голов в первой половине еврокубковой игры в 1971 году. Тогда их соперником был «Женесс Эш», клубы встречались в Кубке обладателей кубков.