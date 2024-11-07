Проект «Реала» будет строиться вокруг Мбаппе. Уход Винисиуса возможен (Cadena SER)
Килиан Мбаппе станет ключевым звеном «Реала» в ближайшие годы.
Журналист Мануэль Карреньо заявил в эфире Cadena SER, что спортивный проект мадридцев будет выстроен вокруг французского нападающего, подписанного минувшим летом.
«Возможно, какое-то решение придется принять ближайшим летом. Посмотрим, что будет с Винисиусом.
Они оба хорошие футболисты и должны найти взаимопонимание, но в клубе существует обеспокоенность, потому что найти решение будет непросто», – отметил Карреньо.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
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