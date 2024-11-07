Проект «Реала» будет строиться вокруг Мбаппе. Уход Винисиуса возможен (Cadena SER)

Килиан Мбаппе станет ключевым звеном «Реала» в ближайшие годы.

Журналист Мануэль Карреньо заявил в эфире Cadena SER, что спортивный проект мадридцев будет выстроен вокруг французского нападающего, подписанного минувшим летом.

«Возможно, какое-то решение придется принять ближайшим летом. Посмотрим, что будет с Винисиусом .

Они оба хорошие футболисты и должны найти взаимопонимание, но в клубе существует обеспокоенность, потому что найти решение будет непросто», – отметил Карреньо.