У Винисиуса больше всех касаний мяча в штрафной в сезоне ЛЧ – 37. У Мбаппе и Дембеле по 36, у Холанда – 28

Винисиус Жуниор совершил больше всех касаний мяча в штрафной соперника в ЛЧ.

У вингера «Реала » 37 касаний мяча в штрафной соперника в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА после четырех туров общего этапа.

Он возглавляет рейтинг по этому показателю. Винисиус забил 4 гола в текущем розыгрыше главного еврокубка.

В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе и вингер «ПСЖ » Усман Дембеле , у них по 36 касаний.

Форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд 28 раз коснулся мяча в штрафной соперника в текущем сезоне ЛЧ. У него 3 гола в 4 матчах Лиги чемпионов.

Изображение: x.com/Squawka