У Винисиуса больше всех касаний мяча в штрафной в сезоне ЛЧ – 37. У Мбаппе и Дембеле по 36, у Холанда – 28
Винисиус Жуниор совершил больше всех касаний мяча в штрафной соперника в ЛЧ.
У вингера «Реала» 37 касаний мяча в штрафной соперника в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА после четырех туров общего этапа.
Он возглавляет рейтинг по этому показателю. Винисиус забил 4 гола в текущем розыгрыше главного еврокубка.
В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, у них по 36 касаний.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд 28 раз коснулся мяча в штрафной соперника в текущем сезоне ЛЧ. У него 3 гола в 4 матчах Лиги чемпионов.
Изображение: x.com/Squawka
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Squawka
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