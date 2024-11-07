Хаманн о проблемах «Реала»: «Возможно, кто-то в команде думает, что Мбаппе зарабатывает больше всех, но ничего не привносит. Так появляется напряженность»
Дитмар Хаманн допустил, что Килиан Мбаппе – одна из причин проблем «Реала».
«Поражение от «Милана» не имеет никакого отношения к командному спорту. Сейчас в команде есть Мбаппе. Возможно, кто-то в «Реале» думает, что он зарабатывает больше всех, но ничего не привносит. Так в команде появляется напряженность. Вот так они и играют.
Думаю, у них будут большие проблемы в этом сезоне. Мне трудно представить, что «Реал» защитит титул», – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии в эфире Sky Sport.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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