Хаманн о проблемах «Реала»: «Возможно, кто-то в команде думает, что Мбаппе зарабатывает больше всех, но ничего не привносит. Так появляется напряженность»

Дитмар Хаманн допустил, что Килиан Мбаппе – одна из причин проблем «Реала».

«Поражение от «Милана» не имеет никакого отношения к командному спорту. Сейчас в команде есть Мбаппе . Возможно, кто-то в «Реале » думает, что он зарабатывает больше всех, но ничего не привносит. Так в команде появляется напряженность. Вот так они и играют.

Думаю, у них будут большие проблемы в этом сезоне. Мне трудно представить, что «Реал» защитит титул», – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии в эфире Sky Sport.