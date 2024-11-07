Миятович про «Реал»: «Команда неподконтрольна Анчелотти, там есть недовольные. Не уверен, способен ли Карло на перезагрузку»

Предраг Миятович считает, что «Реал» находится в тяжелом положении.

«У меня ощущение, что команда сейчас неподконтрольна Анчелотти. Судя по заменам, он не понимал, в какое русло направить команду и как реагировать. После двух-трех прекрасных сезонов настал момент, когда команда немного расслабилась.

Выходов очень мало. Не уверен, способен ли Анчелотти отреагировать и перезагрузить ситуацию, чтобы мотивировать футболистов.

В команде есть недовольные футболисты, которые играют меньше, чем они ожидали. Пресса требует давать больше игрового времени Гюлеру , Эндрику , у Беллингема был отличный старт, но теперь он не так хорош, Мбаппе и Винисиус хотят играть на одном фланге... Ситуация меня тревожит.

Анчелотти не может сказать игрокам: «Делайте то, что я вам говорю». Он прислушивается к слишком большому количеству мнений, у него нет своей позиции, как это было в другие годы», – отметил бывший форвард «Реала » в эфире Cadena SER.