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Миятович про «Реал»: «Команда неподконтрольна Анчелотти, там есть недовольные. Не уверен, способен ли Карло на перезагрузку»

Предраг Миятович считает, что «Реал» находится в тяжелом положении.

«У меня ощущение, что команда сейчас неподконтрольна Анчелотти. Судя по заменам, он не понимал, в какое русло направить команду и как реагировать. После двух-трех прекрасных сезонов настал момент, когда команда немного расслабилась.

Выходов очень мало. Не уверен, способен ли Анчелотти отреагировать и перезагрузить ситуацию, чтобы мотивировать футболистов.

В команде есть недовольные футболисты, которые играют меньше, чем они ожидали. Пресса требует давать больше игрового времени Гюлеру, Эндрику, у Беллингема был отличный старт, но теперь он не так хорош, Мбаппе и Винисиус хотят играть на одном фланге... Ситуация меня тревожит.

Анчелотти не может сказать игрокам: «Делайте то, что я вам говорю». Он прислушивается к слишком большому количеству мнений, у него нет своей позиции, как это было в другие годы», – отметил бывший форвард «Реала» в эфире Cadena SER.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Предраг Миятович
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoАрда Гюлер
logoЭндрик
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