Миятович про «Реал»: «Команда неподконтрольна Анчелотти, там есть недовольные. Не уверен, способен ли Карло на перезагрузку»
«У меня ощущение, что команда сейчас неподконтрольна Анчелотти. Судя по заменам, он не понимал, в какое русло направить команду и как реагировать. После двух-трех прекрасных сезонов настал момент, когда команда немного расслабилась.
Выходов очень мало. Не уверен, способен ли Анчелотти отреагировать и перезагрузить ситуацию, чтобы мотивировать футболистов.
В команде есть недовольные футболисты, которые играют меньше, чем они ожидали. Пресса требует давать больше игрового времени Гюлеру, Эндрику, у Беллингема был отличный старт, но теперь он не так хорош, Мбаппе и Винисиус хотят играть на одном фланге... Ситуация меня тревожит.
Анчелотти не может сказать игрокам: «Делайте то, что я вам говорю». Он прислушивается к слишком большому количеству мнений, у него нет своей позиции, как это было в другие годы», – отметил бывший форвард «Реала» в эфире Cadena SER.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий