Моуринью травмировали на тренировке «Фенербахче»: футболист врезался в тренера, перепутав с соперником. Жозе пошутил, что не стоило одеваться в цвета игроков, Матич написал: «Так тебе и надо»
Один из игроков столкнулся с португальским тренером, перепутав его с соперником по двусторонке. Одежда Моуринью почти совпадала по цвету с формой одной из команд на поле.
61-летний специалист упал на газон и не смог идти самостоятельно, ему помогли покинуть поле медицинские работники.
Моуринью позже выложил видеоролик эпизода в своих соцсетях, сопроводив видео шутливой подписью: «Урок для молодых тренеров – никогда не надевайте форму в цвет игроков 😂... они могут отдать вам пас... или пнуть вас сзади 😂😩🤬». Жозе отметил аккаунты Маруана Феллайни, Мараша Кумбула и Исмаила Юксека.
Неманя Матич, игравший под руководством Моуринью в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Роме», прокомментировал пост: «Так тебе и надо 😂😂😂».
Бывший капитан «Челси» Джон Терри также оставил комментарий с тремя смеющимися эмодзи.
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