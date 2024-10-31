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Моуринью травмировали на тренировке «Фенербахче»: футболист врезался в тренера, перепутав с соперником. Жозе пошутил, что не стоило одеваться в цвета игроков, Матич написал: «Так тебе и надо»

Жозе Моуринью травмировали на тренировке «Фенербахче».

Один из игроков столкнулся с португальским тренером, перепутав его с соперником по двусторонке. Одежда Моуринью почти совпадала по цвету с формой одной из команд на поле.

61-летний специалист упал на газон и не смог идти самостоятельно, ему помогли покинуть поле медицинские работники.

Моуринью позже выложил видеоролик эпизода в своих соцсетях, сопроводив видео шутливой подписью: «Урок для молодых тренеров – никогда не надевайте форму в цвет игроков 😂... они могут отдать вам пас... или пнуть вас сзади 😂😩🤬». Жозе отметил аккаунты Маруана Феллайни, Мараша Кумбула и Исмаила Юксека.

Неманя Матич, игравший под руководством Моуринью в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Роме», прокомментировал пост: «Так тебе и надо 😂😂😂».

Бывший капитан «Челси» Джон Терри также оставил комментарий с тремя смеющимися эмодзи.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoРома
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logoЖозе Моуринью
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logoНеманя Матич
соцсети
logoМараш Кумбула
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logoИсмаил Юксек
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