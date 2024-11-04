«Не приехал бы сюда, если бы мне рассказали всю правду». Моуринью лютует в Турции из-за судей

Классика.

Жозе Моуринью снова заискрил в «Фенербахче» – теперь после победы над «Трабзонспором», вымученной на 12-й добавленной минуте (3:2). Тренер ярко отпраздновал решающий гол (хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся и кувыркнулся) и пошел дальше.

Публично раскритиковал судью за два пенальти и заявил, что больше не хочет видеть его на матчах команды.

«Если я заговорю, меня заткнут, система будет атаковать меня». Классика!

Эмоциональная речь Моуринью.

«Мы больше не хотим видеть Атиллу Караоглана (работал ВАР) на наших матчах. Мы боремся против системы! Мы не видели на поле Атиллу Караоглана, на поле был молодой арбитр, но за ним стоял Караоглан. Ему удалось стать главным человеком в матче, оставшись невидимым.

Я говорю от имени «Фенербахче». Мы не хотим видеть этого арбитра ни как ВАР, ни в качестве главного судьи, но особенно на ВАР. Мы обсуждали некоторые вещи, я не верил, но оказалось, что все еще хуже. Мы играем против сильных соперников, но мы также играем против системы. Это самое трудное.

Мы играли против ВАР, против системы . Именно поэтому после победы мы так праздновали. Мы победили очень и очень влиятельных людей. Мы не сдадимся. Я зол на тех людей из «Фенербахче», которые привели меня сюда, ведь [на переговорах] они рассказали только половину правды. Если бы мне рассказали все, я бы не пришел сюда.

Разве то, что сделали с Брайтом [Осейи-Сэмюэлом], не тянет на красную карточку? Караоглан пил кофе и не видел? Судья не назначил, но Караоглан был готов дать два пенальти. Система будет атаковать меня!

В эпизодах, когда фолят на нас, он пил турецкий чай? В наших эпизодах он дремал. Это смешно. К этому нельзя относиться серьезно. Я не турок, вы, турки, должны говорить об этом. Если я заговорю, меня заткнут, система будет атаковать меня. Вы, турки, должны об этом говорить».

Что не понравилось Моуринью?

Португалец сомневается в двух пенальти в пользу «Трабзонспора».

Первый назначили на 59-й минуте: нарушил защитник Александр Джику. Зацепил ногой Окая Йокушлу.

Выставил ногу уже после удара по воротам.

Главный арбитр Огужан Чакыр не отреагировал, но Караоглан подсказал, что стоит пересмотреть эпизод. После консультации с ВАР передумали – пенальти, который реализовал Симон Банза.

Следующий случился на 67-й минуте. Теперь провинился другой защитник, Чаглар Сеюнджю: заехал сзади шипами тому же Банза. Тоже разобрались после ВАР – конголезец оформил дубль.

Два одиннадцатиметровых вывели «Трабзонспор» вперед 2:1, но затем команда Жозе сотворила камбэк. На 75-й забил Эдин Джеко, а на 102-й (да!) победу вырвал Софьян Амрабат.

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Уже в августе Моуринью был недоволен работой арбитра Тургута Домана на матче с «Ризеспором» (5:0). Крупная победа не успокоила португальца: «Мы провели хорошую игру. [Доман] очень плохой судья, и мы играли против решений ВАР. Наша победа – заслуга хорошей игры команды.

У нас впереди еще около 50 игр. Нам нужен полноценный состав, а не просто 11 игроков. Иначе мы не справимся с количеством матчей. Когда команда будет сбалансирована, мы будем справляться гораздо лучше».

А за пару недель до этого публично заявил о разном отношении судей к нему и к тренеру «Галатасарая» Окану Буруку: «В одном я уверен: тренеру «Галатасарая» Окану Буруку не показывают карточку, когда он выходит на поле на 4 метра, а я получаю карточку, когда стою дальше. Или игрок может не получить карточку, когда бьет соперника по лицу. Я видел такое».

У Моуринью были претензии не только к турецкому судейству – недоволен арбитрами и в еврокубках. Ощущает предвзятость: «У меня такое чувство, что в Европе у меня постоянно неприятности. Я проиграл финал таким образом, что до сих пор не могу смириться с этим, и с тех пор я чувствую [предвзятое отношение].

Я считаю, что это несправедливо. В футболе, когда ты должен быть наказан, ты отбываешь наказание, но после него все начинается с чистого листа. В моем случае тоже все должно было начаться с нуля, но этого не произошло. «Лилль» выбил нас из [квалификации] Лиги чемпионов, забив на 94-й минуте с пенальти, который видел только ВАР.

[В матче с «Манчестер Юнайтед»] я просто кричал, как и все на скамейке запасных и на стадионе: «Это пенальти, это пенальти!» – без каких-либо оскорблений, но все равно получил красную карточку . Я знаю, что в этой битве мне никогда не победить».

Судейство – не единственное, что не нравится тренеру «Фенербахче». Упрекал даже стиль чемпионата Турции: «Это не турецкому футболу нужно адаптироваться ко мне, а мне нужно адаптироваться к турецкому футболу. Мои футболисты должны делать то же, что другие команды делают в отношении нас. Они должны тянуть время. Они должны падать на газон. Они должны останавливать игру. Они должны симулировать травмы. Они должны делать то, что делает каждая команда».

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Фото: East News /Hakan Burak Altunoz / Anadolu/ABACAPRESS.COM