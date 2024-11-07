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Неймар может вернуться в «Сантос» в январе. Клуб собирается предложить бразильцу высокую зарплату и проценты от коммерческой прибыли (UOL)

Неймар может перейти в «Сантос» в январе.

Ранее стало известно, что бразилец, вероятно, покинет «Аль-Хилаль».

4 ноября 32-летний нападающий повредил бедро во время матча с «Эстеглялем» (3:0). Неймар провел лишь два матча после восстановления от травмы крестообразной связки колена. 

Сейчас Неймар ведет переговоры с «Аль-Хилалем» о заключении мирового соглашения, предусматривающего его уход в начале следующего года.

Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2025 года, и изначально в «Сантосе» предполагали, что смогут заполучить его к тому времени, однако теперь верят, что это может произойти уже зимой.

Бразильский клуб уже получил положительный сигнал от Неймара, желающего вернуться, и ждет окончательного разрешения ситуации.

Руководство клуба планирует предложить нападающему соглашение, «выходящее за рамки обычного». Ему намерены обеспечить как можно более высокую гарантированную зарплату, а также проценты от коммерческих актов, продажи футболок и денежных сумм, которые клуб получит от привлечения новых спонсоров.

Неймар – воспитанник «Сантоса», он играл за клуб до 2013 года, а затем перешел в «Барселону».

«Аль-Хилаль» рассматривает расторжение контракта с Неймаром из-за травм и высокой зарплаты форварда. Это позволит клубу освободить место для другого легионера (UOL)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: UOL
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