Приехали, Неймар снова сломался. Может не сыграть в 2024-м

Хотя повреждение несерьезное.

«Аль-Хилаль» обыграл иранский «Эстегляль» в азиатской Лиге чемпионов – 3:0 с хет-триком Александра Митровича. Но есть и неприятные новости: Неймар получил очередную травму.

На 85-й минуте бразилец погнался за уходящим мячом и потянул заднюю поверхность бедра. Ушел на замену, держась за ногу, хотя сам появился на поле на 58-минуте.

На скамейке Неймар с досады швырял бутсы.

Но после матча звучал оптимистично:

«Это было похоже на судорогу, но очень сильную. Проведем проверки – надеюсь, это действительно судорога, а что-то серьезнее. Доктора сказали мне, что такое может произойти после года без футбола. Поэтому мне надо быть аккуратнее и получать больше игрового времени».

По словам главного тренера Жорже Жезуша, бразилец пропустит как минимум две недели.

«Его колено восстановилось, но теперь у него будут подобные проблемы, проблемы с мышцами, потому что он долгое время не играл», – сказал Жезуш.

Неймар может не сыграть в 2024 году. И дело не в травме

Дело в том, что играть он пока может только в азиатской ЛЧ.

В чемпионате Саудовской Аравии и национальном кубке бразилец не вошел в заявку – клуб поступил так, чтобы вписать остальных легионеров. Обновить заявку можно только в январе, когда откроется трансферное окно. Собственно, в сентябре тренер «Аль-Хилаля» и говорил, что не ждет Неймара до Нового года – из-за этого игрока вывели из состава.

В азиатской Лиге чемпионов у «Аль-Хилаля» осталось всего два матча: против катарских «Аль-Садда» (26 ноября) и «Аль-Гарафы» (3 декабря). Так что у бразильца меньше месяца на восстановление, чтобы зацепить два матча в этом году.

Хотя, возможно, стоит поберечь себя после серьезных травм и дать организму время до 2025 года.

Неймар не играл год из-за серьезной травмы

18 октября 2023 года Неймар травмировался в матче отбора к ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. Позже сообщили о повреждении крестообразных связок и мениска. Бразилец пролечился целый год. Были и тяжелые тренировки, но и грандиозные вечеринки . За это даже получил порцию критики от Жорже Жезуша.

«Главная страсть Криштиану – футбол, это его приоритет. У Неймара в приоритете другие вещи. Те, что вне футбола – он ставит их выше футбола. Но как игрок он все равно великолепен. И человек хороший. Я проработал с ним всего полтора месяца – и он меня сильно меня удивил», – сказал тренер «Аль-Хилаля».

До травмы Ней сыграл за «Аль-Хилаль» всего пять матчей. После возвращения – и того меньше. Всего два раза вышел на замену в матчах ЛЧ: полчаса против «Аль-Айна» и полчаса против «Эстегляля», которые закончились новым повреждением (или судорогой).

Бразилец может уйти? Уже купил землю в Майами

Естественно, на фоне неудач в «Аль-Хилале» активизировались разговоры об отъезде Неймара из Саудовской Аравии. Якобы агент летом предлагал бразильца «Барселоне», но позже эту информацию опровергли.

А теперь американское издание Wall Street Journal написало, что Неймар купил участок земли на побережье в Майами стоимостью 26 млн долларов. Смотрим, какие футбольные клубы есть поблизости – и вот уже есть вариант с воссоединением с Луисом Суаресом и Лео Месси в «Интер Майами».

Конечно, не стоит исключать, что это лишь бизнес-план. Diario AS пишет, что Неймар ведет переговоры о возвращении в «Сантос» летом. Но для начала десятке «Аль-Хилаля» нужно оправиться от травмы.

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh, Guillermo Legaria