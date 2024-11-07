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  • «У Неймара был конфликт с Жезушем – тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю – Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»
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«У Неймара был конфликт с Жезушем – тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю – Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»

Агент Паулу Барбоза рассказал о конфликте Неймара с тренером «Аль-Хилаля».

Ранее появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии думает о расторжении контракта с бразильцем из-за частых травм и высокой зарплаты. В начале ноября Неймар получил травму бедра и выбыл на 4-6 недель, отыграв лишь 2 матча после травмы колена, из-за которой он ранее пропустил чуть более года.

– Конечно же, его пребывание в Саудовской Аравии получилось неудачным. Травмы сильно помешали. Он не адаптировался там. Это все вылилось в конфликт.

Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении. Он играл без интереса. Конечно, это все ощутимый момент. Неслучайно он не хочет договариваться о продлении контракта.

Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого. Думаю, он отправится в МЛС к своим друзьям, а уже оттуда – в Бразилию.

– Может ли Неймар вернуться в Европу?

Нет, сомневаюсь, что он хочет туда. Его ждет его друг Месси, – сказал агент.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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