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  • «Аль-Хилаль» рассматривает расторжение контракта с Неймаром из-за травм и высокой зарплаты форварда. Это позволит клубу освободить место для другого легионера (UOL)
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«Аль-Хилаль» рассматривает расторжение контракта с Неймаром из-за травм и высокой зарплаты форварда. Это позволит клубу освободить место для другого легионера (UOL)

Неймар может покинуть «Аль-Хилаль».

4 ноября 32-летний нападающий повредил бедро во время матча с «Эстеглялем» (3:0). Неймар провел лишь два матча после восстановления от травмы крестообразной связки колена. 

Считается, что бразилец пропустит как минимум три недели из-за новой травмы. 

Как сообщает UOL, в саудовском клубе уже обсуждают возможность проведения переговоров с игроком о расторжении контракта – они могут состояться в январе. К тому моменту «Аль-Хилаль» подробно оценит физическое состояние форварда. У директоров клуба возникает все больше сомнений относительно того, насколько активно Неймар будет задействован в матчах оставшейся части сезона. 

Расторжение договора с футболистом позволит команде освободить место для еще одного легионера старше 23 лет – согласно регламенту, в одной команде может быть не более 8 таких игроков. 

Финансовая составляющая сотрудничества с Неймаром тоже является важным фактором в этом вопросе. Клуб из Эр-Рияда заплатил 90 миллионов евро за переход бразильца из «ПСЖ» в августе 2023 года и платит ему 160 миллионов евро за сезон.

Наиболее вероятным сценарием расставания с игроком является расторжение контракта по взаимному согласию. «Аль-Хилаль» считает, что мирный уход Неймара будет способствовать его возвращению в бразильский футбол – сам нападающий признавался, что хотел бы снова поиграть за «Сантос».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
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