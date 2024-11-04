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Неймар получил травму бедра во 2-м матче после возвращения

Неймар получил травму во 2-м матче после возвращения в строй.

«Аль-Хилаль» обыграл «Эстегляль» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии. Команды выступают в Западном дивизионе.

Нападающий саудовского клуба Неймар вышел на поле на 58-й минуте и покинул его на 87-й. Он повредил заднюю поверхность бедра.

В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в матче с «Аль-Айном» (5:4). Суммарно за две игры он провел на поле 43 минуты.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: B/R Football
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
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