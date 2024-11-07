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Личку оштрафовали на 50 тысяч рублей за слово «######» после матча с «Ростовом»

Тренера «Динамо» Марцела Личку наказали за мат на пресс-конференции.

«Вообще ###### (капец)... Катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» на послематчевой пресс-конференции после игры 14-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

По данным «РБ Спорт», КДК РФС оштрафовал тренера «Динамо» на 50 тысяч рублей.

«Это ######, катастрофа». Ребус от Лички после 1:1 с «Ростовом»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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logoДинамо Москва
КДК РФС
logoМарцел Личка
деньги
брань
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