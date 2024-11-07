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«Сопли на вентилятор наматывать не надо. Закон суров, но перед ним все равны». Экс-судья Егоров о бане Литвинова на 2 матча

Александр Егоров отреагировал на дисквалификацию Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два. 

«Мы должны опираться только на букву закона. В КДК есть пункты, по которым выносят дисквалификации.

Мы можем поддаваться эмоциям. Кто-то болеет за «Спартак», и для них два матча Литвинова – это много, и наоборот.

Здесь, уж извините, сопли на вентилятор наматывать не надо. Есть КДК и законы, согласно которым выносят решения. Я знаю людей, кто работает в КДК, и повода им не доверять я не вижу.

В таких случаях люди всегда останутся недовольными. Закон суров, но перед ним все равны», – сказал бывший арбитр Александр Егоров.

«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
КДК РФС
logoАлександр Егоров
logoСоветский спорт
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
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