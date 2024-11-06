Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Атлетико». Матвей играл в Лиге 1 в субботу
Парижане выйдут на игру общего этапа Лиги чемпионов против клуба из Мадрида в таком составе: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Асенсио, Дембеле.
Сафонов сыграл с первых минут в матче 10-го тура Лиги 1 против «Ланса» (1:0) 2 ноября. Сообщалось, что тренер Луис Энрике может доверить ему и место в воротах против «Атлетико».
Всего после перехода из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро минувшим летом Сафонов провел за «Пари Сен-Жермен» 4 официальных матча (3 в чемпионате, 1 в ЛЧ), два из которых – на ноль. Он пропустил 2 гола, одержал две победы с командой, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Подробная статистика выступлений голкипера сборной России – здесь.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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