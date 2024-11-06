«ПСЖ» пропустил во всех 3 матчах ЛЧ с Доннаруммой в воротах. В игре с Сафоновым победили 1:0
«ПСЖ» снова пропустил в Лиге чемпионов с Джанлуиджи Доннаруммой в воротах.
Защитник «Атлетико» Науэль Молина сравнял счет в матче с парижанами в 4-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, первый тайм). Аргентинец оказался рядом с вратарской и отправил мяч в дальний угол.
Таким образом, «ПСЖ» пропустил во всех трех матчах Лиги чемпионов, когда ворота защищал Доннарумма – ранее от «Арсенала» (0:2) и ПСВ (1:1).
Только в стартовом матче нового розыгрыша турнира команда Луиса Энрике не пропустила от «Жироны» (1:0) – тогда в воротах был россиянин Матвей Сафонов.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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