  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» пропустил во всех 3 матчах ЛЧ с Доннаруммой в воротах. В игре с Сафоновым победили 1:0
13

«ПСЖ» пропустил во всех 3 матчах ЛЧ с Доннаруммой в воротах. В игре с Сафоновым победили 1:0

«ПСЖ» снова пропустил в Лиге чемпионов с Джанлуиджи Доннаруммой в воротах.

Защитник «Атлетико» Науэль Молина сравнял счет в матче с парижанами в 4-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, первый тайм). Аргентинец оказался рядом с вратарской и отправил мяч в дальний угол.

Таким образом, «ПСЖ» пропустил во всех трех матчах Лиги чемпионов, когда ворота защищал Доннарумма – ранее от «Арсенала» (0:2) и  ПСВ (1:1).

Только в стартовом матче нового розыгрыша турнира команда Луиса Энрике не пропустила от «Жироны» (1:0) – тогда в воротах был россиянин Матвей Сафонов.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» – «Атлетико». 1:1 – Молина ответил на гол Заира-Эмери. Онлайн-трансляция
14сегодня, 20:21Live
Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» принимает «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» победил «Янг Бойз»
297сегодня, 20:01Live
«Интер» забил «Арсеналу» в концовке, «Атлетико» распечатал Доннарумму, у Левандовского дубль, у Рафиньи – 1+2. Онлайн дня в ЛЧ
1сегодня, 19:55Live
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Атлетико». Матвей играл в Лиге 1 в субботу
5сегодня, 19:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов. У Месси – 129, у Роналду – 141
45 минут назад
У Рафиньи 5+3 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Барсы» забил и отдал два ассиста в матче с «Црвеной Звездой»
713 минут назад
Левандовски забил 19 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 5 мячей в 4 играх ЛЧ – он догнал Кейна и Дьокереша
2017 минут назад
Семак о Кузяеве и «Зените»: «Слухи, абсолютно. Далера все устраивает – дай бог, чтобы играл как можно больше и лучше»
21 минуту назад
«Реал» может купить Родри или Энцо в случае продажи Тчуамени (Саша Тавольери)
5945 минут назад
Семак о 3:0 с «Ахматом»: «Хороший результат, «Зенит» создавал много моментов. Была нервозность по ходу матча – много эмоций, отсюда брак и ошибки»
355 минут назад
«Ливерпулю» интересен Тчуамени, «Реал» хочет 60 млн евро (Саша Тавольери)
19сегодня, 20:23
Зарема о Мостовом в «Динамо»: «Предлагаю следующий матч начать гимном «Жизнь за царя» и усилиться Мостовым из «Зенита». Личка встанет между ними и загадает чемпионство»
27сегодня, 20:11
Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» принимает «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» победил «Янг Бойз»
297сегодня, 20:01Live
Только «Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в 4 турах ЛЧ. «Астон Вилла» сегодня уступила «Брюгге»
18сегодня, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
«У Неймара был конфликт с Жезушем – тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю – Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»
17 минут назад
Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»
10 минут назад
«Црвена Звезда» – «Барселона». 1:4 – Левандовски сделал дубль, у Рафиньи 1+2. Онлайн-трансляция
14315 минут назадLive
Игроки «Црвены Звезды» атаковали Ямаля, когда он не выбил мяч после травмы игрока сербов. Рафинья помог 17-летнему вингеру «Барсы»
419 минут назадФото
«Штутгарт» – «Аталанта». 0:1 – Лукман открыл счет. Онлайн-трансляция
122 минуты назадLive
Пиняев об РПЛ: «Интенсивность намного ниже, чем в Европе – там интенсивные матчи 1-2 раза в неделю, а не 6 раз за полгода. Их игроки более адаптированы к скоростному футболу»
427 минут назад
В ворота «Арсенала» назначили пенальти за попадание мяча в руку Мерино после штрафного Чалханоглу. Хавбек «Интера» реализовал 11-метровый
333 минуты назад
Ташуев про 0:3 с «Зенитом»: «Некоторые из «Ахмата» выходят поиграться в футбольчик. Буду принимать строгие меры, так нельзя относиться к профессии. Следующий матч будет другим»
238 минут назад
Радимов о голе Бонгонда в дерби с ЦСКА: «Тео сделал Петрушку из Мойзеса, который начал хамить с 1-й минуты. Лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями»
341 минуту назад
«Интер» – «Арсенал». 1:0 – Чалханоглу реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
3842 минуты назадLive