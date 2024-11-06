«ПСЖ» пропустил во всех 3 матчах ЛЧ с Доннаруммой в воротах. В игре с Сафоновым победили 1:0

«ПСЖ» снова пропустил в Лиге чемпионов с Джанлуиджи Доннаруммой в воротах.

Защитник «Атлетико » Науэль Молина сравнял счет в матче с парижанами в 4-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, первый тайм). Аргентинец оказался рядом с вратарской и отправил мяч в дальний угол.

Таким образом, «ПСЖ » пропустил во всех трех матчах Лиги чемпионов , когда ворота защищал Доннарумма – ранее от «Арсенала» (0:2) и ПСВ (1:1).

Только в стартовом матче нового розыгрыша турнира команда Луиса Энрике не пропустила от «Жироны» (1:0) – тогда в воротах был россиянин Матвей Сафонов .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.