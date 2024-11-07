Доннарумма мог бы и спасти «ПСЖ» − но проиграли «Атлетико» на 90+3. Победа в ЛЧ только с Сафоновым

Энрике выбрал итальянца, а не Матвея.

«ПСЖ» доминировал против «Атлетико», но проиграл 1:2 – и снова не спас Джанлуиджи Доннарумма.

Первый тайм: два гола – два привоза. Лангле, ты чего?

Матвей Сафонов остался в запасе, хотя играл с «Лансом». И так понравился Луису Энрике, что тренер задумался над основным вратарем: «После чашечки хорошего капучино я решу, кто из моих вратарей сыграет. Вы все узнаете».

Узнали: Энрике снова поверил в Джанлуиджу Доннарумму, не дал Матвею почувствовать топ-матч.

Уже к 12-й минуте «ПСЖ» повел – и это привозище Клемана Лангле: принадлежит до сих пор «Барсе», но сейчас в аренде. Французский защитник получил мяч в своей штрафной и долго думал над пасом – настолько, что его накрыл старый знакомый Усман Дембеле.

Клеман просто растерялся. Усман вывел Уоррена Заира-Эмери на удар, а тот легко перекинул Облака.

Через четыре минуты «Атлетико» ответил – и снова привоз, теперь Нуну Мендеша. Доннарумма отбил удар Джулиано Симеоне − мяч отскочил к португальцу, а тот не смог вынести и даже не мешал сопернику, когда тот выкатил Науэлю Молине.

Науэль вернул Джулиано, тот навесил в штрафную и попал по защитнику Вильяна Пачо. Помог отскок на Молину, совсем случайный. Показалось, что аргентинец подыграл рукой.

Но нет, грудью. Арбитр Шимон Марчиняк посоветовался с ВАР – и засчитал мяч.

Яркие 1:1 за 20 минут, но после них темп матча сильно снизился. «ПСЖ» пытался взломать «Атлетико» и даже нанес 18 ударов – из них восемь в створ. Каждый взял Облак. Команда Диего Симеоне в своем старом стиле зарылась в штрафной.

Доннарумма не спас в конце. Как не взял такой удар?

«Атлетико» выдержал напор «ПСЖ», а на последних секундах наказал своим голом. Уже вымотанный Антуан Гризманн полетел в контратаку, выкатил на свежего Анхеля Корреа. Аргентинец принял мяч и ударил низом.

Удар вышел несильным. Но Доннарумма пропустил – похоже, вмешался микро-отскок.

Визуально летело прямо во вратаря. Но нет сэйва.

Ну как же так, Джиджи?

Opta дала удару 0,21 xG. Всего «Атлетико» по разным моделям набил 0,33-0,66 ожидаемых гола, но забил дважды.

Лицо Луиса Энрике говорит о многом. Может, нужно было выпить еще одну чашку капучино?

«ПСЖ» пропустил во всех трех матчах ЛЧ с Доннаруммой в воротах. Когда выходил Сафонов, победили 1:0.

Доннарумма часто пропускает под рукой − из-за роста

Удары низом становятся проблемой для огромного итальянца (196 см) − от Кингсли Комана в плей-офф-2023/24 пропустил похожим образом.

Объясняет сайт goalkeeper.com: высоким вратарям зачастую сложнее делать резкие рефлексивные сейвы после ударов низом. Банально нужно больше времени, чтобы сложиться и дотянуться.

Хотя легендарный Фабьен Бартез уверен: Джанлуиджи должен компенсировать это другими хитростями. «Проблема не в реакции на гол, а в его технике, которая была неправильной, − говорил Бартез после гола Комана. − Доннарумма должен был отбить мяч ногой, а не пытаться сделать это руками».

«ПСЖ» – в зоне вылета ЛЧ! Энрике не понимает, как так

«ПСЖ» доминировал на поле, но проиграл.

Луис Энрике не понимает: «У меня просто нет слов. Во всех трех домашних матчах [с «Жироной», ПСВ и «Атлетико»] мы были намного сильнее, но в этот раз нам не повезло. Будем бороться до конца, но это трудно объяснить. Я в футболе больше 30 лет, но не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив».

Поражение в очень важном матче − после четырех туров команда занимает аж 25-е место в лиге. Да, это вне 1/16 финала.

Выиграли лишь один матч:

✅ 1:0 – «Жирона», дома;

❌ 0:2 – «Арсенал», в гостях;

🤝 1:1 – ПСВ, дома;

❌ 1:2 – «Атлетико», дома.

«ПСЖ» всерьез грозит пролет мимо плей-офф, дальше игры с «Баварией», «Зальцбургом», «Ман Сити» и «Штутгартом» − только с англичанами сыграют дома. Впереди непростой выезд в Мюнхен – зацепиться за топ-восьмерку почти нереально.

«Брест» в топе, «Барса» забила пять, «Виллу» сгубила нелепица. Главное в ЛЧ

Фото: East News /Franck FIFE / AFP