  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Асенсио – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетико» по версии Le Parisien и L’Équipe. У Доннаруммы одни из самых низких оценок
4

Асенсио – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетико» по версии Le Parisien и L’Équipe. У Доннаруммы одни из самых низких оценок

Марко Асенсио – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетико» по мнению прессы.

В среду «ПСЖ» уступил «Атлетико» со счетом 1:2 в матче Лиги чемпионов.

Испанский полузащитник парижан получил самые низкие баллы от ведущих французских изданий – 3 балла от Le Parisien и 2 от L’Equipe.

У голкипера Джанлуиджи Доннаруммы также одни из самых слабых оценок – 4 от Le Parisien и 3 от L’Equipe.

Кроме того, Le Parisien выставила 3,5 Нуну Мендешу, 4 получили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Витинья, а более высоких оценок удостоились Жоау Невеш (5), Уоррен Заир-Эмери, Вильян Пачо (оба – 5,5), Маркиньос и Ашраф Хакими (оба – по 6).

L’Equipe поставила 3 Витинье и Невешу, 4 – Барколя и Мендешу, Заир-Эмери и Дембеле получили по 5 баллов, а Пачо, Маркиньос и Хакими – по 6. Работу Луиса Энрике издание оценило на 3 балла.

Матвей Сафонов не принимал участия в игре.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Paris Fans
logoПСЖ
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Энрике
logoМаркиньос
logoМарко Асенсио
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
logoАшраф Хакими
logoУсман Дембеле
logoВитинья
logoВильян Пачо
logoБрэдли Барколя
logoНуну Мендеш
logoУоррен Заир-Эмери
logoЖоау Невеш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Доннарумма пропустил 2 гола от «Атлетико» после трех ударов в створ. С 18-й по 84-ю минуту гости вообще не били
42сегодня, 07:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ерохин о паспорте РФ Сантоса: «Плюс для «Зенита». Все выиграют в данной ситуации. Дуглас понимает все футбольные термины, может объясниться на русском в бытовых вопросах»
4 минуты назад
Заходите на бесплатный курс спортивного блогинга от Спортса’‘ – «Прожектор Трибуны». Создавайте контент своими руками!
24 минуты назадТрибуна
Глава МВД Франции о баннере фанатов «ПСЖ» в поддержку Палестины: «Прошу объясниться. Политика не должна вредить спорту. Если это произойдет снова, придется рассмотреть запрет баннеров»
1019 минут назад
Жирков о драке в дерби: «Зачем Литвинову совать руки в лицо Роше? Провокация. Тот, кто бил по лицу, получит больше, а Руслан отделается красной»
633 минуты назад
Карасев рассудит игру «Рубин» – «Краснодар» в 15-м туре РПЛ. Матч «Спартака» и «Акрона» обслужит Иванов, «Зенита» и «Ахмата»- Чистяков
438 минут назад
«Реал» хочет подписать Трента зимой из-за неубедительной игры Васкеса и травмы Карвахаля. «Ливерпуль» не намерен продавать защитника
3047 минут назад
Мусаев стал Winline тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. Пятибратов победил в голосовании болельщиков
1458 минут назад
Пиняев о переходе в Европу: «Поеду в клуб, который будет видеть во мне проект. Желательно, чтобы команда играла в атакующий футбол – сидеть в «автобусе» не готов»
38сегодня, 07:50
Агент Дзюбы о форварде в сборной: «Это вызвало бы дополнительный интерес, пришло бы больше народа. История подогревается рекордом Кержакова, который может побить Артем»
33сегодня, 07:39
Доннарумма пропустил 2 гола от «Атлетико» после трех ударов в створ. С 18-й по 84-ю минуту гости вообще не били
42сегодня, 07:23
Ко всем новостям
Последние новости
Кунде о трех ассистах в матче с «Црвеной Звездой»: «Это часть игры, на которой я фокусируюсь. Благодарю партнеров, ведь именно они забивают голы»
110 минут назад
Посол Аргентины о матче с Россией: «Увидеть Месси здесь было бы прекрасно. Сложно найти время, встреча должна быть летом, это вопрос переговоров. Матч состоится где-то посередине между странами, возможно»
625 минут назад
Дьокереш и Ольмо вошли в команду недели FC 25
58 минут назадИгры
Болельщику «Баварии» стало плохо во время матча с «Бенфикой». Он умер по дороге в больницу
4сегодня, 06:37
Круговой об удалении Роши в матче со «Спартаком»: «Виллиан извинился перед командой. Нужно было держать эмоции при себе. Думаю, такое больше не повторится»
10сегодня, 06:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Орубы»
1сегодня, 05:50
Чемпионат Италии. «Дженоа» примет «Комо», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
1сегодня, 05:33
«Манчестер Юнайтед» – ПАОК. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 05:16
Лаутаро после 1:0 с «Арсеналом»: «Интеру» нужно повышать планку. Хочу выиграть все, ради этого мы и работаем» 
6сегодня, 03:50
Симеоне о 2:1 с «ПСЖ»: «У «Атлетико» не было пятерых защитников, но мы показали силу. Не отклонялись от плана и оборонялись должным образом» 
10сегодня, 02:00