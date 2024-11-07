Асенсио – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетико» по версии Le Parisien и L’Équipe. У Доннаруммы одни из самых низких оценок

Марко Асенсио – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетико» по мнению прессы.

В среду «ПСЖ » уступил «Атлетико » со счетом 1:2 в матче Лиги чемпионов.

Испанский полузащитник парижан получил самые низкие баллы от ведущих французских изданий – 3 балла от Le Parisien и 2 от L’Equipe.

У голкипера Джанлуиджи Доннаруммы также одни из самых слабых оценок – 4 от Le Parisien и 3 от L’Equipe.

Кроме того, Le Parisien выставила 3,5 Нуну Мендешу, 4 получили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Витинья, а более высоких оценок удостоились Жоау Невеш (5), Уоррен Заир-Эмери, Вильян Пачо (оба – 5,5), Маркиньос и Ашраф Хакими (оба – по 6).

L’Equipe поставила 3 Витинье и Невешу, 4 – Барколя и Мендешу, Заир-Эмери и Дембеле получили по 5 баллов, а Пачо, Маркиньос и Хакими – по 6. Работу Луиса Энрике издание оценило на 3 балла.

Матвей Сафонов не принимал участия в игре.