Семак об «Ахмате»: «У них крепкий состав, много дриблеров, игроков с дальним ударом. «Зенит» ждет сложный матч в Грозном»

Сергей Семак высказался об «Ахмате» перед матчем в Грозном.

Вчера петербургский клуб дома обыграл команду тренера Сергея Ташуева со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

10 ноября «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом » в матче 15-го тура Мир РПЛ.

– Сергей Богданович, с тренерской точки зрения, с точки зрения подготовки к матчу, две подряд игры против «Ахмата». Это скорее плюс или минус?

– Я не думаю, что это плюс или минус. Очень большая разница в составах, которые играли на Кубок и которые будут играть в чемпионате.

Мне кажется, матчи абсолютно разные будут, тем более, что на Кубок мы принимали «Ахмат» дома, а в чемпионате играем на выезде. Разные матчи, разные составы. Между ними связи практически не будет.

– Прошлый матч в чемпионате оказался для «Зенита» достаточно травмоопасным. В каком сейчас состоянии игроки подходят к грядущей встрече?

– Последний матч, который мы играли вчера, слава богу, прошел без травм. Новой головной боли нам не добавилось. Будем готовиться в том составе, который есть сейчас.

– В принципе, не очень много времени на подготовку, плюс матч выездной. Какой план на эти два-три дня у «Зенита» будет?

– Будем готовиться. Сегодня есть день для того, чтобы поработать тем игрокам, которые не принимали участия в матче или играли мало. И два дня у нас останется на подготовку.

Перед игрой – стандартное время для того, чтобы уделить внимание в аспекте подготовки непосредственно к матчу

– Понятно, что вчера у «Ахмата» был экспериментальный состав. Немножко другие игроки выйдут против «Зенита» в Грозном. Чем опасен «Ахмат» в своей вариации чемпионата России?

– Состав достаточно хороший, крепкий, много игроков индивидуально сильных. Много собрано в команде дриблеров, игроков, у которых хорошо поставлен дальний удар.

Опасны они, естественно, и в контратаках, и в быстрых атаках, на стандартных положениях есть игроки, которые могут пробить штрафной, исполнить хорошо угловой.

Я думаю, что нас ждет очень сложный матч. Традиционно практически все матчи за редкими исключениями складываются для нас очень тяжело в Грозном, – сказал главный тренер «Зенита ».