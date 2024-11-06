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Ташуев про 0:3 с «Зенитом»: «Некоторые из «Ахмата» выходят поиграться в футбольчик. Буду принимать строгие меры, так нельзя относиться к профессии. Следующий матч будет другим»

Сергей Ташуев высказался о поражении «Ахмата» от «Зенита» в Кубке России.

В среду грозненцы в гостях проиграли сине-бело-голубым (0:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Мы привезли сверхэкспериментальный состав, дали сыграть молодежи. [Игроки] очень сильно расстроили, что сами себе организовали голы. На установке было сказано про надежность, качество, что должны показать себя солидно, профессионально, а получается так, что некоторые футболисты выходят поиграться в футбольчик.

В раздевалке пришлось включить высокую тональность, потому что так нельзя относиться к профессии. У вас контракт, вы получаете хорошие деньги, а отношение к работе – выйдем, поиграем в футбол.

У нас ответный матч впереди, так безалаберно отдавать мячи высококлассным футболистам, это, мягко выражаясь, не наш метод, поэтому объявил, что буду принимать строгие меры. В другом составе и состоянии будем готовиться к следующему матчу. Это самая важная для нас игра. Уверен, это будет другой матч.

– Какие строгие меры?

– Это наша внутренняя кухня.

– 0:3 с учетом того, что есть ответная игра, это приговор?

– Игра – штука непредсказуемая. Все бывает, мы же обыграли «Краснодар» дома 3:0. Я очень расстроился из‑за третьего гола. При 0:2 еще есть хороший шанс, сейчас сложновато, но в любом случае будем играть.

– В чем причина того, что не забили голы?

– Количество нападающих видели сегодня? Ни одного профильного [форварда], —–сказал главный тренер «Ахмата».

Ответная игра Кубка России пройдет 27 ноября в Грозном.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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