«Судьи допускают ошибки не в пользу «Ахмата» не в первый раз. КДК их признает, но какой толк? Очки не вернешь». Хавбек грозненцев Швец о судействе
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец недоволен судейством в матчах команды.
В среду «Ахмат» проиграл «Зениту» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:3. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. «Не в первый раз судьи допускают ошибки не в нашу пользу. Принимается много важных решений, которые отбирают у нас очки. Ошибаются много. Даже при том, что есть ВАР. Это нужно наладить.
Не понимаю судейских трактовок. В КДК признают, что судья ошибся, но какой в этом толк? Очки не вернешь. Ошибки негативно влияют на результат», – сказал полузащитник «Ахмата».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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