«Судьи допускают ошибки не в пользу «Ахмата» не в первый раз. КДК их признает, но какой толк? Очки не вернешь». Хавбек грозненцев Швец о судействе

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец недоволен судейством в матчах команды.

В среду «Ахмат» проиграл «Зениту » в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:3. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком . «Не в первый раз судьи допускают ошибки не в нашу пользу. Принимается много важных решений, которые отбирают у нас очки. Ошибаются много. Даже при том, что есть ВАР. Это нужно наладить.

Не понимаю судейских трактовок. В КДК признают, что судья ошибся, но какой в этом толк? Очки не вернешь. Ошибки негативно влияют на результат», – сказал полузащитник «Ахмата ».