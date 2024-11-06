  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о 3:0 с «Ахматом»: «Хороший результат, «Зенит» создавал много моментов. Была нервозность по ходу матча – много эмоций, отсюда брак и ошибки»
3

Семак о 3:0 с «Ахматом»: «Хороший результат, «Зенит» создавал много моментов. Была нервозность по ходу матча – много эмоций, отсюда брак и ошибки»

Сергей Семак высказался после победы над «Ахматом» в Фонбет Кубке России.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» победил в Санкт-Петербурге со счетом 3:0.

«Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков, фанатов, Вираж, которые пришли поддержать нас в большом количестве. Позднее начало матча, будний день. Конечно, нам приятно. Хотели порадовать их игрой и результатом

Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе.

Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу – он уже очень скоро», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев забил 2-й гол за «Зенит» в 11 играх – «Ахмату» в Кубке. В РПЛ результативных действий нет
21сегодня, 19:44Видео
Кассьерра пяткой забил «Ахмату» в Кубке России, Ерохин также пяткой переправил мяч колумбийцу
5сегодня, 19:23
Фанаты «Зенита» развернули баннер «40 лет – эпоха или миг» на матче с «Ахматом» в честь годовщины чемпионства в 1984-м
9сегодня, 18:06Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «ПСЖ 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Обыграли только «Жирону» с сухим матчем Сафонова
4 минуты назад
У «Барсы» 15 голов в 4 матчах ЛЧ – больше всех на турнире
106 минут назад
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета
78 минут назад
Лига чемпионов. «Атлетико» на 93-й вырвал победу у «ПСЖ», «Барселона» забила 5 «Црвене Звезде», «Интер» одолел «Арсенал», «Бавария» обыграла «Бенфику»
43812 минут назад
«Барселона» одержала 7 побед подряд с общим счетом 28:5. 6 из них – разгромные
3223 минуты назад
«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» – 5:2! Левандовски сделал дубль, у Рафиньи 1+2, у Кунде 3 ассиста
23024 минуты назад
Защитник «Барсы» Кунде сделал 3 ассиста в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой». У игроков каталонцев не было ассистентских хет-триков в турнире 6 лет
931 минуту назад
Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов. У Месси – 129, у Роналду – 141
3153 минуты назад
У Рафиньи 5+3 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Барсы» забил и отдал два ассиста в матче с «Црвеной Звездой»
7сегодня, 21:20
Левандовски забил 19 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 5 мячей в 4 играх ЛЧ – он догнал Кейна и Дьокереша
30сегодня, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» одолела «Бенфику» – 1:0. Мусиала забил с паса Кейна
1512 минут назад
«Интер» не проигрывает 9 матчей – 8 побед и ничья. Дальше – «Наполи»
618 минут назад
У Кейна 5+1 в 4 матчах ЛЧ. Форвард «Баварии» отдал ассист с «Бенфикой»
120 минут назад
«Интер» победил «Арсенал» (1:0) благодаря голу Чалханоглу с пенальти на 3-й добавленной к первому тайму минуте
7722 минуты назад
«Аталанта» обыграла «Штутгарт» – 2:0. Лукман и Дзаньоло забили
27 минут назад
«ПСЖ» проиграл «Атлетико» – 1:2! Корреа забил на 93-й
3227 минут назад
Рахимов об осторожном футболе «Рубина»: «В моих командах акцент не на трусливость, а на дисциплину и организацию. Болельщики могут вставать с дивана и пробовать тренироваться»
141 минуту назад
Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»
742 минуты назад
«У Неймара был конфликт с Жезушем – тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю – Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»
655 минут назад
Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»
258 минут назад