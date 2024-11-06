Семак о 3:0 с «Ахматом»: «Хороший результат, «Зенит» создавал много моментов. Была нервозность по ходу матча – много эмоций, отсюда брак и ошибки»

Сергей Семак высказался после победы над «Ахматом» в Фонбет Кубке России.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» победил в Санкт-Петербурге со счетом 3:0.

«Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков, фанатов, Вираж, которые пришли поддержать нас в большом количестве. Позднее начало матча, будний день. Конечно, нам приятно. Хотели порадовать их игрой и результатом

Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе.

Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу – он уже очень скоро», – сказал главный тренер «Зенита ».