КДК рассмотрит слова Лички: «Вообще ######. Катастрофа» после матча с «Ростовом». Тренер «Динамо» приглашен на заседание
КДК рассмотрит нецензурное высказывание Марцела Лички после игры с «Ростовом».
Домашний матч «Динамо» с ростовчанами в 14‑м туре Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.
«Вообще ###### (капец)... Катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» на послематчевой пресс-конференции.
«Рассмотрим по материалам СМИ поведение Лички на пресс‑конференции после матча с «Ростовом».
Личка приглашен на заседание», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
«Это ######, катастрофа». Ребус от Лички после 1:1 с «Ростовом»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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