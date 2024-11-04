КДК рассмотрит слова Лички: «Вообще ######. Катастрофа» после матча с «Ростовом». Тренер «Динамо» приглашен на заседание

КДК рассмотрит нецензурное высказывание Марцела Лички после игры с «Ростовом».

Домашний матч «Динамо» с ростовчанами в 14‑м туре Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

«Вообще ###### (капец)... Катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» на послематчевой пресс-конференции.

«Рассмотрим по материалам СМИ поведение Лички на пресс‑конференции после матча с «Ростовом».

Личка приглашен на заседание», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Это ######, катастрофа». Ребус от Лички после 1:1 с «Ростовом»