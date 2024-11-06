Личка о словах «вообще ######» после игры с «Ростовом»: «Я никого не обидел, только себя и команду. Я свободный человек, буду всегда говорить что хочу»

Марцел Личка прокомментировал нецензурную речь после игры с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит нецензурное высказывание Лички после игры 14-го тура Мир РПЛ : «Вообще ###### (капец)... Катастрофа».

Во вторник «Динамо» проиграло «Локомотиву » (1:2) в матче Фонбет Кубка России.

– В прошлый раз вы сказали достаточно ярко. Что яркого можете сказать сейчас?

– Не знаю, как это сказать по‑русски… Сегодня в игре не было видно тех моментов, которые бывают на тренировке. Не знаю, стресс ли это…

– Впереди КДК. Можете объяснить, вы так и хотели выразиться в прошлый раз?

– Я никого не обидел, я обидел только сам себя и команду. Я свободный человек, буду всегда говорить что хочу. Я никогда никого не обижаю, я говорил только про себя и команду. Вот в этом разница, – сказал главный тренер «Динамо ».