Личка о словах «вообще ######» после игры с «Ростовом»: «Я никого не обидел, только себя и команду. Я свободный человек, буду всегда говорить что хочу»
Марцел Личка прокомментировал нецензурную речь после игры с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит нецензурное высказывание Лички после игры 14-го тура Мир РПЛ: «Вообще ###### (капец)... Катастрофа».
Во вторник «Динамо» проиграло «Локомотиву» (1:2) в матче Фонбет Кубка России.
– В прошлый раз вы сказали достаточно ярко. Что яркого можете сказать сейчас?
– Не знаю, как это сказать по‑русски… Сегодня в игре не было видно тех моментов, которые бывают на тренировке. Не знаю, стресс ли это…
– Впереди КДК. Можете объяснить, вы так и хотели выразиться в прошлый раз?
– Я никого не обидел, я обидел только сам себя и команду. Я свободный человек, буду всегда говорить что хочу. Я никогда никого не обижаю, я говорил только про себя и команду. Вот в этом разница, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости