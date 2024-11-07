Хаманн о пропуске «Золотого мяча» «Реалом»: «Не стоит удивляться, если у Винисиуса появится мания величия. Сами виноваты. Он теперь считает себя больше клуба, вероятно»

Дитмар Хаманн раскритиковал реакцию Винисиуса на итоги «Золотого мяча».

«Золотой мяч » выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родри, хотя вингер «Реала» считался фаворитом. Бразилец и другие представители «Мадрида» не посетили церемонию вручения наград.

«В какой-то степени они сами виноваты. Если такая организация, как «Реал Мадрид », бойкотирует соревнование или церемонию награждения из-за того, что их игрок не победил, то, возможно, не стоит удивляться, если у него появится легкая мания величия.

Он, вероятно, думает, что теперь он больше чем клуб», – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии.

Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом