Хаманн о пропуске «Золотого мяча» «Реалом»: «Не стоит удивляться, если у Винисиуса появится мания величия. Сами виноваты. Он теперь считает себя больше клуба, вероятно»
Дитмар Хаманн раскритиковал реакцию Винисиуса на итоги «Золотого мяча».
«Золотой мяч» выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родри, хотя вингер «Реала» считался фаворитом. Бразилец и другие представители «Мадрида» не посетили церемонию вручения наград.
«В какой-то степени они сами виноваты. Если такая организация, как «Реал Мадрид», бойкотирует соревнование или церемонию награждения из-за того, что их игрок не победил, то, возможно, не стоит удивляться, если у него появится легкая мания величия.
Он, вероятно, думает, что теперь он больше чем клуб», – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии.
Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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