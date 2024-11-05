Фанаты «Реала» освистали гимн ЛЧ перед матчем с «Миланом» – вероятно, из-за невручения Винисиусу «Золотого мяча»
Фанаты «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов.
Мадридский клуб принимает «Милан» в 4-м туре общего этапа турнира (1:2, первый тайм).
Фанаты «сливочных» освистали гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком. Испанская газета Marca связывает это с тем, что Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч» – приз лучшему футболисту сезона достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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