Фанаты «Реала» освистали гимн ЛЧ перед матчем с «Миланом» – вероятно, из-за невручения Винисиусу «Золотого мяча»

Фанаты «Реала» освистали гимн Лиги чемпионов.

Мадридский клуб принимает «Милан » в 4-м туре общего этапа турнира (1:2, первый тайм).

Фанаты «сливочных» освистали гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком. Испанская газета Marca связывает это с тем, что Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч » – приз лучшему футболисту сезона достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.