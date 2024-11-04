Гуллит о «Золотом мяче»: «Могу согласиться с победой Родри, но понимаю и гнев Винисиуса. Единственное, что он может сделать, – это показать, насколько он хорош»

Руд Гуллит прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити » Родри. Вингер «Реала » Винисиус Жуниор стал вторым.

– «Золотой мяч»: Родри или Вини? Вы можете говорить со знанием дела, вы выиграли его в свое время.

– Родри – потрясающий игрок, он делал невероятные вещи. В самых важных матчах он забивал голы, играя на позиции центрального полузащитника.

Это два очень разных игрока, некоторые люди считают, что Винисиус должен был выигрывать. Я тоже с этим согласен, причина, по которой он не выиграл, зависит от журналистов, которые за него голосовали.

Я могу понять его гнев, как понимал гнев Холанда в прошлом году. Сколько голов он должен забить, чтобы его наградили? Это все сугубо личное. Журналисты, которые принимают решение, проголосовали за Родри, я могу с этим согласиться, но я понимаю Винисиуса. Я бы также понял, если бы все было наоборот и Родри разозлился.

Это очень сложно. «Золотой мяч» – это очень важная вещь. Я очень горжусь тем, что выиграл его. Единственное, что может сделать Винисиус, – это показать, насколько он хорош, – сказал бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов.

«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)