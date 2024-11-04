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  • Гуллит о «Золотом мяче»: «Могу согласиться с победой Родри, но понимаю и гнев Винисиуса. Единственное, что он может сделать, – это показать, насколько он хорош»
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Гуллит о «Золотом мяче»: «Могу согласиться с победой Родри, но понимаю и гнев Винисиуса. Единственное, что он может сделать, – это показать, насколько он хорош»

Руд Гуллит прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым. 

– «Золотой мяч»: Родри или Вини? Вы можете говорить со знанием дела, вы выиграли его в свое время.

– Родри – потрясающий игрок, он делал невероятные вещи. В самых важных матчах он забивал голы, играя на позиции центрального полузащитника.

Это два очень разных игрока, некоторые люди считают, что Винисиус должен был выигрывать. Я тоже с этим согласен, причина, по которой он не выиграл, зависит от журналистов, которые за него голосовали.

Я могу понять его гнев, как понимал гнев Холанда в прошлом году. Сколько голов он должен забить, чтобы его наградили? Это все сугубо личное. Журналисты, которые принимают решение, проголосовали за Родри, я могу с этим согласиться, но я понимаю Винисиуса. Я бы также понял, если бы все было наоборот и Родри разозлился.

Это очень сложно. «Золотой мяч» – это очень важная вещь. Я очень горжусь тем, что выиграл его. Единственное, что может сделать Винисиус, – это показать, насколько он хорош, – сказал бывший игрок «Милана» и сборной Нидерландов.

«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРуд Гуллит
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
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