Фердинанд о «Золотом мяче»: «Я не против победы Родри, он феноменален. Но я предпочитаю индивидуалистов, которые меняют ход игры, заставляют тебя вскакивать и кричать»
Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым.
«Я думаю, это обусловлено тем фактом, что Испания выиграла Евро, и тем, что Винисиус, очевидно, не показал свою лучшую игру на Кубке Америки.
Я не против победы Родри. Родри – феноменальный футболист, я люблю его, я считаю, что он лучший полузащитник мира, лучший дирижер в футболе, и я совсем не против того, чтобы он выиграл этот титул.
Лично я, когда думаю о «Золотом мяче», отдаю предпочтение игроку, который является индивидуалистом. О том, кто заставляет тебя вскакивать с сиденья, кричать на стадионе или дома на диван. О том, кто приносит победу в матче, кто меняет ход игры. Вот кого предпочитаю лично я.
Но нет смысла говорить, что Родри не заслуживает этого титула, потому что он феноменальный футболист», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
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