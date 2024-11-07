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Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Все отлично и по-футбольному! Наблюдаю, что-то запоминаю, фотографирую и записываю»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от стажировки в «Динамо».

Вчера экс-футболист сборной России провел первый день в московском клубе. 

«Все прошло отлично! Приняли приветливо, посмеялись, пошутили, поговорили, пообщались, так что все отлично и по-футбольному!

У нас у всех одинаковые обязанности: смотрю, наблюдаю, что-то запоминаю, что-то фотографирую и записываю. Так что все по-футбольному», – сказал Мостовой. 

Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Задача – посмотреть, пообщаться, что-то записать. Футбол прост – правила те же, мячи круглые. Приятно окунуться в эту атмосферу, хочется надеть бутсы»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
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