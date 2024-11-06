Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Задача – посмотреть, пообщаться, что-то записать. Футбол прост – правила те же, мячи круглые. Приятно окунуться в эту атмосферу, хочется надеть бутсы»
– Расскажите, пожалуйста, может быть, есть что-то примечательное в тренерском процессе Марцела Лички? Может, какие-то моменты, которые можете подметить?
– Вот для этого я и приехал. Я во многих странах поиграл, во многих командах был, у всех что-то смотришь, поэтому задача моей стажировки – посмотреть, пообщаться, поглядеть, что-то приметить, записать.
Опять же, возвращаясь к тому, что я говорил всегда – футбол в принципе прост. Правила одни и те же, ворота такого же размера, мячи круглые, как говорится.
Но все равно приятно посмотреть, окунуться опять в эту атмосферу. Хочется быть поближе к футболу. То, что я сейчас слышу, испанский язык особенно, это так здорово, хочется выйти тоже и надеть бутсы, – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Мостовой начал стажировку в «Динамо»: «Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку, поднял им настроение после поражения»
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