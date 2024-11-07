Ерохин о паспорте РФ Сантоса: «Плюс для «Зенита». Все выиграют в данной ситуации. Дуглас понимает все футбольные термины, может объясниться на русском в бытовых вопросах»

Александр Ерохин считает, что все выиграют от паспорта РФ Дугласа Сантоса.

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт. Вчера стало известно, что Дуглас больше не считается легионером в России.

– Дуглас получил российский паспорт. Сможет играть за нашу сборную и не будет считаться легионером в РПЛ. Как ты к этому относишься?

– Нормально. Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

– Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

– Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться, – сказал полузащитник «Зенита ».