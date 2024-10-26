Медведев о спортивном гражданстве Дугласа: «Надеемся, что разъяснения от ФИФА будут получены до Нового года» 

Александр Медведев высказался о спортивном гражданстве Дугласа Сантоса.

В пятницу защитник «Зенита » получил российский паспорт.

«Процесс проходили в полном соответствии с регламентом получения российского гражданства для иностранных граждан.

Разъяснения от ФИФА [по поводу спортивного гражданства] запрашивает РФС. Надеемся, что они будут получены до Нового года», – сказал председатель правления «Зенита».