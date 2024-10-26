Медведев о спортивном гражданстве Дугласа: «Надеемся, что разъяснения от ФИФА будут получены до Нового года»
Александр Медведев высказался о спортивном гражданстве Дугласа Сантоса.
В пятницу защитник «Зенита» получил российский паспорт.
«Процесс проходили в полном соответствии с регламентом получения российского гражданства для иностранных граждан.
Разъяснения от ФИФА [по поводу спортивного гражданства] запрашивает РФС. Надеемся, что они будут получены до Нового года», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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