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Медведев о спортивном гражданстве Дугласа: «Надеемся, что разъяснения от ФИФА будут получены до Нового года» 

Александр Медведев высказался о спортивном гражданстве Дугласа Сантоса.

В пятницу защитник «Зенита» получил российский паспорт.

«Процесс проходили в полном соответствии с регламентом получения российского гражданства для иностранных граждан. 

Разъяснения от ФИФА [по поводу спортивного гражданства] запрашивает РФС. Надеемся, что они будут получены до Нового года», – сказал председатель правления «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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logoАлександр Медведев
logoДуглас Сантос
натурализация
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